Bojack Horseman, Les Kassos, Big Mouth... Zoom sur ces séries animées interdites aux enfants

Mais aussi...

Et si jamais ça ne vous suffit toujours pas, vous pouvez également jeter un oeil à F is for family (qui changera votre vision de la famille) ou Paradise Police (qui vous fera voir la police d'une façon très différente) sur Netflix, vous la jouer rétro et plonger au coeur de la banlieue française et ses codes avec la cultissime Les Lascars de Canal+ (qui a par ailleurs eu le droit à sa version live), ou encore Family Guy disponible sur MCM, une espèce de Simpson un peu plus relevée.

On peut aussi vous proposer Monsieur Flap (francetv slash / studio) qui suit les aventures ultra chelou d'un homme avec une tête de cul, Lastman (Netflix) - prequel de la cultissime BD française, qui défonce littéralement tout dans une ambiance mi-Nicky Larson, mi-film noir/SF, le tout porté par une VF incroyable, ou bien Peepoodo (Blackpill) qui, comme l'indique son synopsis particulièrement efficace, est "une série éducative pour les enfants de plus de 18 ans, Peepoodo & The Super Fuck Friends explore sans tabou la sexualité sous toutes ses formes, avec des bites et des nichons".