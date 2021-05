Chase Stokes et Madelyn Cline : un bisou sur scène après avoir remporté le prix du meilleur baiser

Outer Banks : une saison 2 avec encore "plus de mystère, plus de romance et des enjeux plus élevés"

Alors que la saison 2 d'Outer Banks avait été confirmée et a été tournée (un tournage avec quelques mésaventures), des premières photos de cette suite ont été dévoilées. On y découvre Kiara, JJ et Pope d'un côté, essayant d'échapper à quelqu'un sur l'une des images. Et John B et Sarah de l'autre, amoureux plus que jamais sur un cliché, et en train de courir, certainement poursuivis, sur une autre photo. On découvre aussi la famille de Sarah en deuil, pensant qu'elle et son chéri sont morts en mer. Quant à la date de sortie de cette saison 2, on sait seulement pour l'instant que ce sera durant cet été 2021.