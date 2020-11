Madelyn Cline (Outer Banks) en couple avec Chase Stokes : elle avoue être "amoureuse" de sa co-star

Madelyn Cline est "heureuse" d'avoir trouvé "l'amour" avec Chase Stokes

En juin 2020, Madelyn Cline et Chase Stokes avaient officialisé leur couple sur les réseaux sociaux. Les stars de la série Outer Banks sur Netflix ne se quittent plus depuis. Interviewée par Entertainment Tonight, l'interprète de Sarah Cameron a révélé que "c'est vraiment cool" d'avoir trouvé "l'amour" avec l'interprète de John B. Le fait de tourner avec son chéri, ça lui plaît : "C'est cool de partager cette expérience avec vos personnes préférées et aussi avec votre personne préférée... Je me sens très heureuse" a-t-elle avoué, précisant être vraiment "amoureuse" de son boyfriend avec qui elle partage l'écran.

Madelyn Cline est contente parce qu'avec Chase Stokes, ils ont mis "des limites" professionnelles pour le tournage de la saison 2 d'Outer Banks. Les amoureux qui se sont mis en couple après le tournage de la saison 1 ont réussi à allier leur idylle naissante et leur boulot. "J'aime vraiment, vraiment ça et je respecte ça chez lui et dans notre relation" a-t-elle déclaré. Du coup, tout se passe bien à la fois côté perso et côté pro.

L'actrice d'Outer Banks se confie sur leur couple

Le couple de la série Netflix a attendu avant d'officialiser. Pourquoi ça ? "Les gens spéculaient déjà. Les gens savaient avant que nous ne disions quoi que ce soit" a rappelé Madelyn Cline, mais "la série qui sortait était déjà un changement de vie assez important, et nous venions aussi de commencer tout le processus de confinement, c'était un énorme changement de vie en plus de traverser une pandémie mondiale".

En plus, les tourtereaux qui ont affiché leur amour dans le clip de Kygo étaient confinés ensemble. L'actrice a donc ajouté : "Je pense que nous voulions juste nous donner un peu de temps et en profiter pendant que c'est nouveau et frais et garder cela pour nous".