Chase Stokes (Outer Banks) et Madelyn Cline affichent leur amour dans le clip de Kygo

C'est après le tournage de Outer Banks que Madelyne Cline et Chase Stokes se sont mis en couple, avant d'officialiser en juin dernier. Il faut croire que jouer les amoureux John B. et Sarah dans la série de Netflix aura fait naître en eux des sentiments au moins aussi profonds que ceux que ressentent leurs personnages. Après avoir passé le confinement ensemble, ils semblent toujours aussi fous amoureux l'un de l'autre et partagent leur bonheur sur Instagram... ainsi que dans un clip.

Chase Stokes et Madelyn Cline, couple amoureux dans le dernier clip de Kygo

C'est en effet avec surprise que les fans de Kygo ont retrouvé le couple dans le dernier clip du DJ, un remix de Hot Stuff, de Donna Summer. Balade à vélo, danse, câlins et bisous... ils semblent plus amoureux que jamais ! De quoi nous faire patienter en attendant de les retrouver aux Bahamas dans la deuxième saison de Outer Banks, actuellement en cours de tournage et qui devrait voir le jour courant 2021. On y retrouvera également d'autres Pogues et Kooks dont Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper), Drew Starkey (Rafe).