Chase Stokes et Madelyn Cline en couple : leur histoire a commencé après le tournage de Outer Banks

C'est officiel depuis un peu plus d'un mois : Chase Stokes et Madelyn Cline sont en couple. C'est sur le tournage de la série Outer Banks, dispo sur Netflix, où ils jouent les amoureux John B. et Sarah que les deux acteurs se sont rencontrés. Mais leur histoire d'amour n'a pas débuté en parallèle du tournage. Dans une nouvelle interview, l'acteur s'est confié sur leur histoire d'amour.