Addison Rae et Brice Hall, Chase Stokes et Madelyn Cline... Ces couples qui se sont formés en 2020

Les couples de télé-réalité

Depuis sa rupture avec Alix, Benji était retourné avec son ex Marine El Himer dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9. Mais finalement, leur couple n'allait pas et ils se sont séparés. Benjamin Samat a fini par tomber in love de Maddy Burciaga. Les amoureux sont plus heureux que jamais et vivent même ensemble à Dubaï.