Brooklyn Beckham fiancé à Nicola Peltz : Victoria et David Beckham valident 💍

La vie sentimentale de Brooklyn Beckham passionne pas mal la presse. Les médias se sont intéressés de près à ses relations avec Chloë Grace Moretz, Sonia Ben Ammar, Phoebe Torrance, Natalie Ganzhorn et Hana Cross, avant de lancer des rumeurs de couple avec Nicola Peltz, en novembre 2019. Rumeurs que le fils de Victoria et David Beckham a fini par confirmer deux mois plus tard. Depuis, l'ex-actrice de Transformers et Brooklyn Beckham ne se cachent plus : ils ne manquent pas d'afficher leur amour régulièrement sur Instagram.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz fiancés !

Mais ce samedi 11 juillet 2020, c'est une excellente nouvelle qu'ils ont annoncé sur leur compte respectif : ils se sont fiancés ! "Il y a deux semaines, j'ai demandé à mon âme soeur de m'épouser et elle a dit oui. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Je promets d'être le meilleur des maris et le meilleur des papas un jour. Je t'aime bébé", a posté Brooklyn Beckham en légende d'une sublime photo de lui et de Nicola Peltz, prise par sa petite soeur, Harper. Les amoureux ont apparemment déjà prévu la prochaine étape, le bébé !