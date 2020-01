Brooklyn Beckham en couple avec Nicola Peltz : il officialise sur Instagram ❤️

Après Chloë Grace Moretz, Sonia Ben Ammar, Phoebe Torrance et Natalie Ganzhorn, Brooklyn Beckham s'est mis en couple avec le mannequin Hana Cross. Leur relation a duré moins d'un an et leur rupture a apparemment soulagé David et Victoria Beckham. Les parents du beau gosse ne supportaient apparemment pas les disputes à répétition entre leur fils et Hana Cross. Cette histoire appartient désormais au passé puisque Brooklyn Beckham a retrouvé l'amour dans les bras d'une actrice que vous connaissez sûrement. Son nom ? Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham et Nicolas Peltz en couple, c'est officiel !

Les rumeurs de couple ont commencé en novembre 2019, lorsqu'ils ont été aperçus ensemble à la sortie d'un hôtel à Los Angeles, ou encore lors d'une soirée pour Halloween. Leurs échanges sur Instagram ont aussi semé le doute auprès des internautes. Désormais, c'est confirmé, Brooklyn Beckham et l'actrice Transformers : L'Âge de l'extinction sont bel et bien en couple. C'est sur Instagram, le jour de l'anniversaire de Nicola Peltz, que le frère de Romeo Beckham a officialisé leur relation naissante : "joyeux anniversaire bébé. Tu as un énorme coeur." C'est beau !