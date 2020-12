Ariana Grande fiancée à Dalton Gomez : voilà quand et comment elle a su que c'était le bon

"Ils sont incroyablement heureux"

Ils sortent ensemble depuis janvier 2020 et ont passé le premier confinement ensemble, chez elle à New York (Etats-Unis). Mais ce n'est qu'en mai 2020 qu'Ariana Grande avait dévoilé au grand jour son petit ami Dalton Gomez dans le clip Stuck with U. Un mois après, en juin 2020, la chanteuse avait posté leur premier selfie en amoureux sur les réseaux. Et récemment, le couple a carrément franchi une grande nouvelle étape en se fiançant. Des fiançailles qu'Ariana Grande a annoncé sur Instagram en décembre 2020, en publiant une photo de sa magnifique bague.

Alors qu'ils vont bientôt se marier mais n'ont pas encore révéler la date du mariage, Ariana Grande et Dalton Gomez seraient toujours sur un petit nuage. Une source a confié au magazine People qu'elle "a réalisé qu'il était très spécial" lorsqu'ils étaient confinés tous les deux dans son appartement new-yorkais. C'est à ce moment là que la star de la chanson aurait compris que ses sentiments pour son chéri étaient très forts et qu'il était le bon.

Un amour qui a poussé l'interprète de Thank U Next à suivre l'agent immobilier de luxe, forcé de retourner à Los Angeles pour travailler en juin 2020. "Il devenait difficile pour eux de se voir, alors elle a décidé de saisir sa chance" et "elle a acheté une maison dans les collines d'Hollywood en juin et n'a jamais regardé en arrière. Ils sont incroyablement heureux".

La famille d'Ariana Grande valide leur mariage à venir

La source a précisé au tabloïd que "Dalton est un type formidable. Il est très concentré sur le travail et discret". "Il aime garder sa relation avec Ari privée", du coup "ils ont pu faire connaissance en toute tranquillité". Un couple qui a donc préféré se faire discrets au début de leur relation pour bâtir un couple solide.

Même les proches d'Ariana Grande valident son fiancé et l'ont déjà intégré dans la famille ! "La famille d'Ari est très heureuse. Tout le monde aime Dalton. Il est formidable pour Ari" a expliqué la source, "Cette phase de sa vie a été très calme et sans incident dans le bon sens. Ils sont très heureux qu'elle épouse Dalton".