Ariana Grande en couple avec Dalton Gomez : elle poste leur 1er selfie en amoureux

Ariana Grande s'affiche avec Dalton Gomez

Entre Ariana Grande et Dalton Gomez, c'est apparemment l'amour fou ! Elle qui avait officialisé leur relation dans le clip Stuck with You en feat. avec Justin Bieber. Son nouveau petit ami avait même fait un cameo dans son clip Rain On Me avec Lady Gaga. Bref, ils ne se quittent plus depuis le mois de mars 2020. Mais qui est son chéri ? Un jeune agent immobilier de Los Angeles, en Californie. Elle a profité de son jour d'anniversaire, ce vendredi 26 juin 2020 (durant lequel la chanteuse a fêté ses 27 ans), pour partager son tout premier selfie avec son amoureux. Une photo publiée dans sa story Instagram.