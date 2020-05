Justin Bieber et Ariana Grande : 6ix9ine les accuse de triche pour "Stuck with U", ils répondent

Condamné à deux ans de prison en décembre dernier, le rappeur 6ix9ine a finalement été libéré plus tôt à cause de la pandémie de Coronavirus. Si Daniel Hernandez, de son vrai nom, doit purger le reste de sa peine en confinement, chez lui, et ne peut pas sortir, cela ne l'empêche pas de faire parler de lui et de se faire de nouveaux ennemis. Les derniers en date : Justin Bieber et Ariana Grande , qu'il accuse d'avoir acheté la première place Billboard Hot 100 avec Stuck with U, alors que son titre Gooba est classé troisième. "Je veux que le monde sache que Billboard est un mensonge. Vous pouvez acheter des numéro 1 sur Billboard." Après avoir enquêté, il affirme que 30 000 unités de leur chanson ont été achetées à la dernière minute, avec six cartes de crédit différentes.