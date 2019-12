6ix9ine condamné : le verdict de son procès est tombé

6ix9ine a été condamné à 2 ans de prison

Le verdict du procès de 6ix9ine a été rendu ce mercredi 18 décembre 2019 à New York. Daniel Hernandez de son vrai nom était en prison en attente de son jugement. Le rappeur va finalement retourner à l'ombre un petit moment puisqu'il a été condamné à 2 ans de prison pour racket, utilisation d'armes à feu et trafic de drogue. Une liste de chefs d'accusation réduite depuis son arrestation.

L'ancien membre du gang des Nine Trey Bloods a aussi été condamné à 5 ans de probation et à 300 heures de service communautaire. Mais le verdict semble bien mince, car Tekashi risquait de passer jusqu'à 37 ans derrière les barreaux. Serait-ce grâce à sa récente lettre d'excuses qu'il a écopé d'une peine de prison bien inférieure à celle qu'il risquait ?

Le juge explique sa décision

Lors de l'énoncé du verdict, le juge Paul Engelmayer s'est expliqué comme l'a rapporté CNN. Il a ainsi rappelé que certes, Tekashi a été "une figure d'un gang vicieux et brutal" et a provoqué "le chaos à New York en se servant de ce gang", mais depuis qu'il a été arrêté par la police et qu'il passe ses journées enfermé, l'artiste collabore avec la justice. Le juge a ainsi remercié 6ix9ine pour sa coopération "extraordinaire" et "importante".

En plus, il a déjà purgé environ 13 mois de prison. Du coup, le média a précisé que le rappeur devrait même être libéré à la fin de l'année prochaine, encore plus tôt que prévu.