6ix9ine libéré de prison : c'est officiel, il est libéré (et il va pouvoir sortir des sons)

La pandémie de Coronavirus touche l'Europe mais aussi les Etats-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, le COVID-19 va déjà tué 5926 personnes dont 1169 rien que pour la journée du 2 avril, un triste record puisqu'aucun pays n'avait enregistré de tels chiffres jusqu'à présent. Parmi les régions les plus touchées par le virus, on retrouve la ville de New York. Les habitants sont même désormais confinés chez eux, comme c'est le cas pour les Français depuis le 17 mars.

6ix9ine libéré

A la fin du mois de mars, Lance Lazzaro, l'avocat de 6ix9ine, avait déposé une demande de libération en raison de la crise sanitaire. Il se disait inquiet pour la santé de son client qui est asthmatique et est donc considéré comme personne vulnérable face au Covid-19. Ce mercredi, des rumeurs d'une possible libération ont commencé à circuler et c'est désormais officiel : 6ix9ine a pu quitter la prison de Brooklyn dans le début de l'après-midi, ce 2 avril. Il devra purger le reste de sa peine depuis chez lui, précise la presse US.

Le rappeur aussi connu sous le nom de Texashi69 a été arrêté en 2018 et condamné à deux ans de prison en décembre 2019 pour "racket, utilisation d'armes à feu et trafic de drogue". Une sentence réduite (il risquait jusqu'à 37 ans derrière les barreaux) car il a coopéré avec les forces de l'ordre et dévoiler les noms de plusieurs membres d'un gang. Avant la crise sanitaire, on avait appris que le rappeur serait libéré en août.

Bientôt de nouveaux titres ?

Interrogée par Complex, Dawn Florio, également avocate du rappeur, s'est confiée sur les termes de cette libération. Elle a notamment expliqué que 6ix9ine est autorisé à sortir de nouveaux sons et même à faire son retour sur les réseaux sociaux. Elle a même confirmé qu'il allait travailler sur deux albums, un en espagnol et un autre en anglais.

Les prisons lourdement touchées à New York

Plusieurs autres célébrités, actuellement incarcérées pourraient bénéficier d'un traitement similaire et d'une libération anticipée comme R Kelly ou Bill Cosby. A New York, les prisons sont lourdement touchées par le coronavirus avec au moins 180 cas recensés. Parmi eux, on retrouverait Harvey Weinstein qui aurait été testé positif. Le maire de la ville, Bill Blasio, a annoncé la semaine dernière qu'au moins 900 détenus ont déjà été libérés suite à la pandémie.