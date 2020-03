6ix9ine bientôt libéré de prison en raison du Coronavirus ?

La pandémie de Coronavirus continue de faire des victimes dans le monde entier. Aux Etats-Unis, plus de 33 000 cas ont été diagnostiqués et plus de 400 personnes sont mortes. Parmi les populations (encore plus) à risque, on retrouve les détenus comme 6ix9ine, Daniel Hernandez de son vrai nom. Arrêté en 2018, le rappeur a été condamné à deux ans de prison pour "racket, utilisation d'armes à feu et trafic de drogue" alors qu'il risquait 37 ans derrière les barreaux. Une sentence réduite puisqu'il n'a pas hésité à balancer les noms de plusieurs membres d'un gang. Inquiet pour sa vie, il a été isolé du reste des détenus et devait être libéré en août 2020. A moins que le Coronavirus ne précipite sa remise en liberté...

6ix9ine bientôt libéré ?

Selon TMZ, son avocat ferait en tout cas tout pour que Tekashi 69 soit libéré prochainement. Le site précise que Lance Lazzaro, qui défend la star de la musique, a envoyé ce dimanche 22 mars une lettre au juge en charge de l'affaire. Dans le courrier, il expliquerait être inquiet pour son client qui est asthmatique et qui fait donc partie des populations à risque en cas d'infection au Covid-19. L'avocat souligne que 6ix9ine aurait été soigné l'an dernier pour une bronchite et une sinusite et qu'il n'avait pas pu se rendre à l'hôpital malgré les recommandations du médecin de la prison suite à un essoufflement persistant ressenti ces dernières semaines. Lance Lazzaro demanderait donc que son client puisse être libéré pour préserver sa santé.

Tekashi 69 est actuellement incarcéré dans le Queens, quartier de New York. La ville américaine est particulièrement touchée par le Coronavirus et est même considérée comme "l'épicentre" de l'épidémie sur le sol américain. 5% des cas mondiaux ont été diagnostiqués à New York. Comme le rapporte le New York Times, 15 000 personnes ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 dans la Grosse Pomme, soit environ la moitié des cas aux Etats-Unis. Ce dimanche 22 mars au matin, 114 personnes avaient succombé au virus à New York où la fermeture des commerces non essentiels a été annoncée hier. Comme en France, la population est invitée à se confiner sauf pour les déplacements essentiels. Un autre célèbre détenu aurait été diagnostiqué positif au Coronavirus à New York : Harvey Weinstein. Cette information n'a cependant pas encore été confirmée.