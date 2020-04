6ix9ine libéré de prison suite à l'épidémie de coronavirus ? Le point sur les rumeurs

En ce 1er avril, on a eu le droit à beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux, comme le confinement prolongé jusqu'en décembre ou encore les vacances scolaires d'été raccourcies. En revanche, une info divise pas mal les internautes : doivent-ils croire à la libération anticipée de 6ix9ine ?

6ix9ine sorti de prison pour raisons de santé ?

Il y a quelques jours, son avocat a déposé une nouvelle demande de remise en liberté. Selon lui, le rappeur court un grave danger derrière les barreaux à cause du coronavirus. Sa santé serait mise à mal dans l'établissement pénitencier aux Etats-Unis à cause de son asthme. Pour info, plus de 5 000 personnes sont mortes du Covid-19 aux USA depuis le début de l'épidémie.

Si dans un premier temps, cette requête a été refusée, la justice aurait finalement décidé de libérer Tekashi 69 ce lundi soir : "En raison du risque élevé de Covid-19, le gouvernement ne s'oppose pas à la demande du défendeur en vue d'une libération pour motif de compassion", a posté le média Inner City Press sur Twitter.