Les vacances d'été raccourcies ? Le poisson d'avril nul qui fait réagir l'Education Nationale

Crise sanitaire ou pas, confinement ou pas, en ce mercredi 1er avril 2020, il faut rester vigilant aux informations que vous lisez sur le net. Comme chaque année à la même date, les internautes prennent un malin plaisir à faire des poissons d'avril.

Les vacances scolaires d'été raccourcies ?

Ce matin, vous avez sûrement vu ce courrier soi-disant rédigé par le Ministère de l'Education et daté du 1er avril 2020 qui annonce que les vacances scolaires d'été seront exceptionnellement raccourcies. On peut lire : "Afin de s'assurer que tout le programme scolaire sera bien étudié, j'ai proposé au Conseil d'Etat la mesure pédagogique suivante : cette année scolaire, le mois de juillet ne sera plus considéré comme un mois de congés. C'est pourquoi, cette année, les élèves et leurs enseignants travailleront tout le mois de juillet. Les vacances débuteront le 3 août 2020 et se termineront le 28 août au soir."