Confinement : non, les vacances d'été ne sont pas reportées au 31 juillet

En cette période de pandémie du Covid-19 (Coronavirus), plus qu'en temps normal, il faut faire attention aux fake news qui circulent sur internet. Ce jeudi 19 mars 2020, un courrier soi-disant signé de la main de Jean-Michel Blanquer stipule que le ministre de l'Education nationale "a pris la ferme décision de reporter le début des vacances d'été au 31 juillet 2020" pour les "maternelles, écoles élémentaires, collèges et lycées de France". Le but ? "Permettre aux professeurs ainsi qu'aux élèves de terminer le programme scolaire et de passer leurs examens dans les meilleures conditions". Si les établissements scolaires sont fermés depuis ce lundi 16 mars 2020, les élèves continuent à étudier via des cours donnés à distance.