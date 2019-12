6ix9ine accusé d'agression sexuelle : il pourrait passer plus de temps que prévu en prison

6ix9ine : son ex l'accuse de viol

Condamné à 2 ans de prison ferme (24 mois), 6ix9ine pourrait sortir plus tôt que prévu. Non seulement parce qu'il a déjà purgé 13 mois mais aussi parce qu'il a collaboré avec la justice. Seulement voilà, finalement, le rappeur va peut-être être libéré bien plus tard. Pourquoi ? D'après MTO News, son ex Sara Molina, qui est aussi mère d'un de ses enfants, a contacté des avocats du district de Brooklyn, de l'unité des crimes sexuels.

Et elle leur a déclaré que Tekashi l'aurait agressée et violée. Sara Molina avait déjà accusé 6ix9ine de viol et de violences en février 2019. Celle-ci avait raconté qu'elle aurait été battue par la star pendant qu'il aurait abusé d'elle. Et là, la jeune femme aurait tout rapporté à cette unité spéciale spécialisée dans les agressions sexuelles afin d'entamer une procédure à l'encontre de son ancien boyfriend.

Il pourrait passer 15 ans de plus en prison

Du coup, au lieu de sortir en novembre 2020 de prison, voire en août 2020 pour bon comportement et coopération avec la police, 6ix9ine pourrait encore rester un bon moment à l'ombre. En effet, Daniel Hernandez de son vrai nom risquerait 15 ans de plus derrière les barreaux avec ces nouvelles accusations. Ce qui fait qu'au lieu de l'année prochaine (2020), Tekashi pourrait ne pas être un homme libre avant 2034.