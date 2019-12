6ix9ine en prison : le rappeur libéré plus tôt que prévu ?

6ix9ine pourrait sortir de prison dans 8 mois

Ce mercredi 18 décembre 2019, le verdict du procès de Tekashi est tombé à New York. 6ix9ine a été condamné à 2 ans de prison ferme par le juge Paul Engelmayer. En plus de cette peine réduite comparée aux nombreuses années qu'il risquait au départ, le rappeur a aussi été condamné à 5 ans de probation et à 300 heures de service communautaire. Sauf que sur les 2 années d'enfermement prévues, l'artiste a déjà passé 13 mois derrière les barreaux, donc il ne lui resterait que 11 mois en prison. Le détenu pourrait ainsi être libre dès novembre 2020.

D'après TMZ, 6ix9ine pourrait même sortir de prison encore plus tôt que ça. En effet, l'un de ses avocats, Maître Lance Lazzaro, pencherait davantage sur une libération au début du mois d'août 2020. En clair, dans moins de 8 mois, Tekashi pourrait peut-être retrouver la liberté.

Une réduction de peine pour bon comportement ?

Pourquoi cette réduction de peine ? L'avocat de 6ix9ine a expliqué que son client pourrait être libéré pour son bon comportement dans l'établissement pénitentiaire. Non seulement il n'a pas fait de vagues depuis qu'il vit dans une cellule, mais en plus, il a collaboré avec la police et la justice tout au long de son procès.

Pour rappel, celui qui faisait partie du dangereux gang Nine Trey Blood a balancé les autres membres aux forces de l'ordre afin de purger une peine de prison plus courte. Une coopération qui lui a valu une condamnation moins sévère que prévue. En collaborant avec la police et en s'excusant même dans une lettre adressée au juge, il aurait réussi à se faire bien voir et pourrait donc même demander une libération anticipée.