Ariana Grande fiancée à Dalton Gomez : elle dévoile sa magnifique bague 💍

Après seulement un mois de relation, Ariana Grande s'est fiancée avec Pete Davidson, mais leur mariage n'a jamais eu lieu puisque la chanteuse a rapidement largué l'acteur, bientôt à l'affiche d'un film avec Camila Mendes. Un gros coup dur pour Pete Davidson ! En fera-t-elle de même avec son nouveau petit ami Dalton Gomez, avec qui elle a officialisé dans le clip Stuck with U ? Seul l'avenir nous le dira.

Ariana Grande et Dalton Gomez fiancés !

En tout cas, c'est avec beaucoup de bonheur qu'Ariana Grande a annoncé ses fiançailles avec son boyfriend. L'interprète de 7 rings a partagé plusieurs photos de Dalton Gomez et elle totalement in love et a dévoilé sa magnifique bague, élégante et discrète : "Pour toujours et encore plus", a écrit la chanteuse en légende. C'est beau ! Ariana Grande et l'agent immobilier ont ensuite reçu de nombreux messages de félicitations, notamment de la part de Scooter Braun, Demi Lovato, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Bella Hadid, Victoria Justice... et plein d'autres encore.