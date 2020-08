Camila Mendes et Pete Davidson joueront un couple dans un nouveau film

Le média américain a même précisé le rôle que tiendra Camila Mendes dans American Sole. La star incarnera Jess, la petite amie de Pete Davidson. Car oui, l'ex fiancé d'Ariana Grande est lui aussi présent au casting de ce nouveau long-métrage. Outre l'héroïne de Riverdale et l'humoriste vu dans le Saturday Night Live et dans le film The King of Staten Island, il y aura aussi O'Shea Jackson Jr (Godzilla 2 - Roi des Monstres, Séduis-moi si tu peux !).

L'histoire de deux étudiants dont le rêve finit en cauchemar

Mais de quoi parlera American Sole ? Le site US a dévoilé le synopsis : "Deux jeunes d'une vingtaine d'années avec des montagnes de dettes universitaires qui utilisent l'argent rapide de la revente de baskets sur le marché secondaire pour réaliser leur rêve américain. Mais lorsque leur start-up se retrouve à court de liquidités et qu'un investisseur véreux est leur seule issue, le rêve devient rapidement un cauchemar". Une histoire qui promet donc des surprises.

Le projet sera réalisé par Ian Edelman (créateur de la série How to Make It in America) et produit par Kevin Hart (humoriste et acteur vu dans Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Think Like A Man ou encore 40 ans, toujours puceau) et Chris Paul (basketteur star de la NBA).