Mensonges et trahisons : Camila Mendes explique la fin du film

En plus de Riverdale dont la saison 4 se termine ce jeudi 7 mai sur Netflix, Camila Mendes a trouvé du temps pour jouer dans un film dispo lui aussi sur Netflix. Dans Mensonges et trahisons, l'interprète de Veronica Lodge joue Katie Franklin, une jeune femme paumée qui, après la mort de Leonard, un homme âgé dont elle s'occupe, va hériter de ses biens. Mais elle ignore que la maison dans laquelle elle vit est au coeur d'une sombre affaire.

A la fin du film, Katie faisait face à la mort de son mari Adam (Jessie T. Usher) tué par le vrai responsable de la mort de Leonard. Mais ce n'est pas tout : son avocate Julia (Jamie Chung) tentait de la tuer pour récupérer des diamants ayant été cachés des années plus tôt dans la maison. Quatre mois plus tard, on retrouvait Katie enceinte dans son jardin. La détective en charge de l'affaire lui demandait si elle savait ce qu'étaient devenus les diamants cachés par Adam avant sa mort. Katie disait qu'elle n'en avait aucune idée. Dans l'ultime scène, on pouvait voir les diamants, cachés sous un arbre.

Katie savait-elle où se trouvaient les diamants ?

Une fin ouverte à l'interprétation du public : Katie sait-elle vraiment où sont cachés les diamants et a-t-elle menti à la police ? Ou bien était-elle honnête en expliquant ne pas savoir où ils se trouvent ? The Hollywood Reporter a posé la question à Camila Mendes. L'actrice explique ne pas avoir de réponse précise mais a donné son sentiment sur cette fin : "Je ne pense pas qu'elle soit au courant pour les diamants. C'est en tout cas comme ça que j'ai choisi de la jouer (...) Je peux imaginer qu'elle soit partie à leur recherche, qu'elle a fouillé la maison. Je ne pense pas qu'elle ait réalisé qu'ils puissent être enterrés dans le jardin" a confié la star à The Hollywood Reporter.

Dans une interview donnée à Collider, Camila Mendes confie aussi que Katie n'a peut-être pas non plus particulièrement envie de les trouver. "Vu tout ce qu'il s'est passé avec ces diamants, l'idée de les trouver et ce que ça pourrait amener, je pense que ça lui fait un peu peur. D'une certaine façon, peut-être que ça lui va de ne pas les avoir trouvés" ajoute-t-elle.