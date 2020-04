Camila Mendes : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la star de Riverdale

2. Elle a étudié dans la même école que Cole Sprouse

Elle n'est pas la seule actrice du casting de Riverdale à avoir étudié à l'université de New York. Elle y a suivi des cours en même temps que Cole Sprouse, qui incarne Jughead dans la série ! Ce dernier n'étudiait pas la comédie mais l'archéologie. Dans une interview, Camila Mendes a confié qu'elle avait croisé Cole Sprouse lors de soirées (il était déjà connu grâce à son rôle dans la série La vie de palace de Zack et Cody) mais le chéri de Lili Reinhart a expliqué qu'il ne se souvenait pas du tout d'elle.

3. Elle parle couramment le portugais

Camila Mendes ne parle pas seulement anglais : elle sait aussi très bien s'exprimer en portugais. Et il y a une raison à ça : l'actrice est née aux Etats-Unis (à Charlottesville en Virginie) mais ses deux parents, Gisele et Victor, sont originaires du Brésil. Durant son enfance, Camila Mendes a déménagé 16 fois et elle a vécu durant un an au Brésil à l'âge de 10 ans.

4. Non, elle n'est pas en couple avec KJ Apa (mais les rumeurs ne la dérangent pas)

L'interprète de Veronica a été en couple avec un acteur de Riverdale : Charles Melton aka Reggie. Mais certains fans pensent aussi qu'elle serait amoureuse de KJ Apa, qui joue Archie (même si ce dernier serait en couple avec une mannequin française). Interrogée à ce sujet, l'actrice avait confié que ces rumeurs la font plutôt rire. "Je trouve que c'est drôle que ces gens, qui ne me connaissent pas, se soucient de ma vie. C'est marrant le nombre de personnes qui se sont énervées parce que je ne sortais pas avec KJ. Vous ne le connaissez pas personnellement ! Si c'était censé arriver, on serait amoureux. Si on était censé sortir ensemble, on le ferait. On est des acteurs, dans une série. Oui, on a de l'alchimie mais on est amis" avait-elle expliqué à Refinery29.