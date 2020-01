Miley Cyrus et Liam Hemsworth officiellement divorcés cinq mois après leur rupture 💔

Il aura fallu attendre plus de 10 ans pour célébrer le mariage de Liam Hemsworth et Miley Cyrus. Les fans n'y croyaient plus, mais ils ont vite déchanté lorsque les deux acteurs ont annoncé leur séparation huit mois après s'être dit oui. Comme l'a annoncé TMZ, le frère de Chris Hemsworth a demandé le divorce en août 2019, invoquant des "différends irréconciliables". Et alors que la procédure était en cours, Miley Cyrus a eu le temps de se mettre en couple avec Kaitlyn Carter et Cody Simpson, avec qui elle est toujours aujourd'hui. Liam Hemsworth, lui, aurait tourné la page avec Maddison Brown, vue dans Dynastie.

Le divorce de Miley Cyrus et Liam Hemsworth officialisé

En bref, les deux ex ont fermé le livre de leur histoire même s'ils sont encore mariés : leur divorce aurait d'ailleurs bien failli être annulé. En décembre 2019, Aceshowbiz dévoilait que Liam Hemsworth n'aurait toujours pas rempli les formalités administratives requises et ne les aurait toujours pas remises à l'interprète de Slide Away. Il se serait alors dépêché de le faire, pour éviter de passer devant le juge, puisque TMZ vient d'annoncer que Miley Cyrus et son ex sont officiellement divorcés ! Ils ont donc enfin réussi à trouver un accord, avec l'aide de leurs avocat Laura Wasser et Judith R. Forman.

"Cody, c'est juste un pion dans ce jeu"

Liam Hemsworth et l'ex-star Disney Channel peuvent refaire leur vie tranquillement, mais apparemment, Miley Cyrus serait toujours accro à la star de Hunger Games : "Miley met son plan en opération: torturer Liam (...) Liam a ses habitudes et Miley sait exactement où le chercher. Elle aimerait que Liam la voit entourée de Cody et qu'il en soit jaloux. Pauvre Cody, c'est juste un pion dans ce jeu", a confié une source au magazine NW Magazine.