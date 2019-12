Miley Cyrus et Liam Hemsworth : ils auraient trouvé un accord pour le divorce

Le divorce devrait être prononcé en mars 2020

Après 10 ans de relation amoureuse et 8 mois de mariage, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont mis un terme à leur idylle. Une rupture qui date de l'été 2019. Depuis, elle a retrouvé l'amour avec Cody Simpson et il a aussi refait sa vie avec Gabriella Brooks. S'ils ont tourné la page, en revanche les ex sont toujours mariés. D'après les infos de TMZ, le divorce devrait être prononcé en mars 2020.

En effet, le tabloïd américain a expliqué que Miley Cyrus et Liam Hemsworth avaient signé un contrat de mariage avant la cérémonie en décembre 2018, dans le Tennessee (Etats-Unis). Grâce à ce document et au fait qu'ils n'ont pas eu d'enfants, la séparation des biens est facilitée.

Miley Cyrus récupérera les animaux

Miley Cyrus et Liam Hemsworth auraient donc réussi à trouver un accord pour leur divorce, avec l'aide des avocats Laura Wasser et Judith R. Forman. Aussi bien pour les biens matériels et les biens immobiliers, mais aussi pour les animaux. Les tourtereaux avaient en effet adopté plusieurs animaux de compagnie. Mais là aussi, ils s'étaient mis d'accord dans leur contrat de mariage sur le fait que la chanteuse récupère les animaux en cas de séparation.