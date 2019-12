Miley Cyrus trompée par Cody Simpson ? Il réagit à la rumeur d'infidélité

Miley Cyrus

Depuis que Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont divorcé après seulement 8 mois de mariage (mais plusieurs années de relation amoureuse), la chanteuse a retrouvé l'amour. Elle est en couple avec Cody Simpson. Sauf que son nouveau petit ami l'aurait trompée d'après Page Six. Le chanteur australien aurait embrassé une autre femme dans un club à New York, dans la nuit de ce dimanche 22 décembre 2019 à ce lundi 23 décembre 2019.

Les internautes se demandaient alors si Cody Simpson était séparé de Miley Cyrus ou s'il l'avait trompée. D'autant plus que ce week-end, il a aussi été vu en compagnie de la playmate Jordy Murray. Ils promenaient ensemble dans la rue. Alors a-t-il rompu avec l'interprète de Wrecking Ball ou lui a-t-il été infidèle ?

Cody Simpson

Ce lundi 23 décembre 2019, l'agent de Cody Simpson a démenti la rumeur d'infidélité dans un communiqué de presse adressé à E! News : "Il n'y a absolument rien de vrai dans cette histoire". "Cody y est allé avec une amie (dans une boîte, ndlr) et tout le reste a été monté de toutes pièces. Point final" est-il aussi écrit dans le document. Il n'aurait donc pas trompé Miley Cyrus, sobre depuis plusieurs mois, il s'agirait d'une simple soirée avec des amies et aucun baiser n'aurait été échangé.

Alli Simpson, la soeur de Cody Simpson, a de son coté précisé au Daily Mail Australia que Jordy Murray (avec qui son frère a été vu) ne serait qu'une pote. En effet, elle sortirait avec Ryan McCarthy, un ami de l'artiste. Et elle a assuré que son frère est d'ailleurs toujours en couple avec Miley Cyrus.