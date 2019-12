Miley Cyrus et Cody Simpson séparés après les rumeurs d'infidélité ? Elle met les choses au clair

Miley Cyrus n'a pas mis longtemps à tourner la page de son histoire avec Liam Hemsworth. Après avoir annoncé sa séparation d'avec la star de Hunger Games, la chanteuse s'est affichée en couple avec Cody Simpson. Si des rumeurs expliquaient qu'elle souhaitait se réconcilier avec son mari, cette histoire d'amour semble désormais bien du passé puisqu'ils viennent de trouver un accord pour leur divorce.

Cody Simpson a-t-il trompé Miley Cyrus ?

Mais la relation de Miley Cyrus et Cody Simpson va-t-elle pour autant durer ? La semaine dernière, le chanteur originaire d'Australie a été au coeur de rumeurs d'infidélité. Selon Page Six, il aurait été vu en compagnie d'une mannequin puis aurait embrassé une jeune femme dans un club à New York juste avant Noël. Une rumeur qu'il a démenti via un communiqué de presse. "Il n'y a absolument rien de vrai dans cette histoire" a confié son agent qui explique que Cody Simpson se serait rendu dans une boîte de nuit en compagnie d'une amie et que rien de plus ne se serait passé.

Miley Cyrus s'exprime

Après ces rumeurs, Miley Cyrus a confirmé que oui, elle est bien toujours en couple avec Cody Simpson. Après avoir passé les Fêtes avec son chéri dans sa famille, l'ex-star de Disney Channel a posté plusieurs photos et messages sur Instagram. "Sortez avec votre meilleur ami maintenant" a-t-elle posté sur une photo, confirmant qu'elle est toujours en couple avec Cody Simpson. Sur une autre story, la bombe a également posé en compagnie de son amoureux. Bref, les rumeurs n'atteignent pas le couple et c'est tant mieux !