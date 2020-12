Addison Rae et Bryce Hall en couple : les deux stars officialisent leurs retrouvailles

On s'en doutait un peu, c'est désormais officiel : Addison Rae et Bryce Hall ont décidé de ne pas laisser 2020 leur gâcher la vie. Alors que les deux stars de TikTok avaient récemment rompu pour se concentrer sur leurs carrières respectives, elles viennent finalement d'annoncer - dans une vidéo YouTube (sportive !), s'être accordées une deuxième chance. Et celle-ci semble nettement mieux partie que la première qui n'avait duré que quelques jours.

Un nouveau départ pour le couple

A en croire Addison, cela fait en effet près d'un mois et demi que le couple cache la bonne nouvelle au public, "On est ensemble depuis le 13 octobre. C'est lui qui m'a demandé. On est officiellement ensemble et ça va être très intéressant de voir où cela va nous mener". Elle l'a par la suite précisé avec enthousiasme, leur situation / relation a visiblement beaucoup évolué ces derniers mois, "Tout fait sens désormais, je ne me sens plus perdue, ce qui est je pense l'une des pires sensations. Quand vous êtes confus à propos de quelque chose, ce n'est généralement pas une bonne chose."

Toujours d'après Addison Rae, Bryce Hall a réussi à la rassurer sur ses intentions et sur son comportement ces derniers mois, qu'ils ont notamment passé à discuter afin de se (re)découvrir. De fait, tout va désormais pour le mieux entre tous les deux, ils se retrouvent sur la même longueur d'onde, "On en est arrivés à un point où on peut enfin parler de la direction qui nous concerne et celle de nos projets, de ce que l'on fait chacun de notre côté. Tout est beaucoup plus clair désormais".

Reste à espérer que le couple passera la date du 3 décembre qui, visiblement, fait toujours peur aux deux amoureux.