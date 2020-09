Addison Rae explique sa rupture avec Bryce Hall : "On doit se concentrer sur beaucoup de choses"

Tout comme Dixie D'Amelio et Griffin Johnson, séparés à cause d'infidélités, Nessa Barett et Josh Richards et Charli d'Amelio et Chase Hudson, Addison Rae et Bryce Hall formaient l'un des couples des TikTokeurs les plus célèbres.

"C'était une situation complexe"

Les amoureux se sont séparés durant l'année 2020 - ils sont restés amis - et sont toujours restés discrets sur les raisons de leur rupture. L'influenceuse a enfin décidé d'en dire un peu plus à ce sujet lors d'une interview avec ET : "On s'est souvent séparés et réconciliés. C'était une situation complexe."

Addison Rae ajoute : "Beaucoup de choses arrivent dans nos vies. On doit se concentrer là-dessus. Je veux vraiment me consacrer à ma famille, mes marques, ma carrière et essayer de tracer ma vie pour les cinq et dix prochaines années de ma vie. Je veux pouvoir subvenir aux besoins de ma famille et continuer à grandir. Bryce a aussi beaucoup de choses à faire. Je lui souhaite bonne chance. On se souhaite toujours le meilleur. On est toujours amis."

Addison Rae et Bryce Hall, une réconciliation possible ?

La pote de Dixie D'Amelio, qui n'est pas enceinte de Bryce Hall, ne ferme pourtant pas la porte à une possible réconciliation avec le TikTokeur : "Qui sait ce qui peut arriver. Je vis la vie au jour le jour. On est encore jeune, je ne m'inquiète pas vraiment. Je pense qu'il y a un beau parcours tracé pour moi et s'il implique Bryce, ça serait génial !"

La mère d'Addison Rae, Sheri Easterling, a réagi à la médiatisation autour de l'ancien couple de sa fille : "C'est vraiment dur pour une maman de voir ça. J'essaie de lui donner quelques conseils. Elle ne les aiment pas toujours, mais c'est comme ça ! Mais en fin de compte, ses décisions lui appartiennent, je dois l'accepter."