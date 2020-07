Bryce Hall (TikTok) : Addison Rae enceinte de lui ? Il répond à la rumeur

Tout comme Charli d'Amelio et Chase Hudson (ou Lil Huddy), qui sont en froid, et Nessa Barrett et Josh Richards, Addison Rae et Bryce Hall ne sont plus en couple depuis quelques mois maintenant. Et s'ils avaient décidé de donner une seconde chance à leur histoire ? Depuis leur rupture, les deux stars de TikTok sont toujours aussi inséparables et leur complicité intrigue beaucoup leurs abonnés sûrs que Bryce Hall et Addison Rae ne sont pas que de simples potes aujourd'hui.

"Elle n'est pas enceinte"

Ces derniers risquent d'être déçus d'apprendre que les amis de Dixie d'Amelio, la soeur de Charli, ne se sont pas remis en couple : "nous sommes toujours de très bons amis. Nous ne sommes pas séparés pour de mauvaises raisons. On souhaitait juste s'occuper de nos propres affaires", a expliqué Bryce Hall en interview avec Entertainment Tongiht. Un message assez clair sauf qu'aujourd'hui, une rumeur court selon laquelle Addison Rae serait enceinte de son ex.

La rumeur a commencé à enfler lorsque l'influenceuse a disparu des réseaux sociaux et que Bryce Hall a laissé entendre, dans un live Insta, qu'elle pourrait attendre leur premier enfant. Si certains ont cru à cette info, d'autres ont rapidement pensé qu'il s'agissait d'une blague et ils ont eu raison puisque la grossesse d'Addison Rae n'est pas réelle comme l'a confirmé Bryce Hall auprès de Celebrity Livin : "juste pour clarifier les choses, elle n'est pas enceinte. J'ai vu plein de titres dans les médias comme quoi j'aurai confirmé sa grossesse, mais ça n'est jamais arrivé."

Addison Rae explique son absence des réseaux sociaux

Du coup, si la star de TikTok n'attend pas de bébé, pourquoi a-t-elle eu besoin de s'éloigner des réseaux sociaux ? Pour faire une pause suite à toutes les critiques et insultes qu'elle a reçu après avoir posté une vidéo controversée sur le Black Lives Matter.

Aujourd'hui, Addison Rae est de retour et n'a pas manqué d'expliquer son absence : "je vous dois des excuses. Il y a quatre ans, j'ai partagé une vidéo d'une femme donnant son avis sur le Black Lives Matter, mais les avis ne sont pas toujours bons à prendre. (...) Je n'ai pas été assez éduquée sur les injustices sociales envers les personnes noires."