Nessa Barrett : la star de TikTok se confie sur sa rupture "difficile" avec Josh Richards

"Nous n'étions pas prêts à ce que ce soit aussi sérieux"

Après Charli D'Amelio, qui a atteint 1 millions de followers sur son TikTok secret, et Chase Hudson, ou Léa Elui et Hunter Rowland, un autre célèbre couple de TikTokeurs s'est séparé : il s'agit de Nessa Barrett et Josh Richards. Les deux influenceurs se sont mis ensemble en octobre 2019, mais n'ont officialisé leur relation qu'en janvier 2020. Cinq mois plus tard, c'est fini entre eux : "nous avons besoin de prendre en maturité et de grandir. Ce n'est pas le moment pour nous d'avoir une relation sérieuse", a expliqué Josh Richards sur YouTube.

Les ex ont ensuite confié : "il arrive à un moment dans une relation où vous réalisez que c'est peut-être mieux de ne pas être ensemble. Nous avions une relation sérieuse, mais nous n'étions pas prêts à ce que ce soit aussi sérieux. Nous avons besoin de nous éloigner pour nous concentrer sur nous-mêmes. C'est mieux pour nous maintenant de ne pas être ensemble." Leur décision de rompre à donc été prise d'un commun accord... à contre coeur.

"J'ai perdu quelqu'un que j'aimais vraiment"

La rupture n'est d'ailleurs pas du tout facile à vivre pour Nessa Barrett, âgée de 17 ans, comme elle l'a prouvé avec émotion lors d'un live Instagram : "j'ai perdu quelqu'un que j'aimais vraiment. Là, tout de suite je me sens vraiment seule, incroyablement seule, mais je dois me rappeler que je vous ai. Je fais de mon mieux pour rester forte actuellement." Courage !