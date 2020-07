Dixie D'Amelio jalouse du succès de sa soeur Charli D'Amelio ? Elle se confie

"On essaie toujours de ne pas être en compétition"

Dixie D'Amelio, c'est 27,6 millions d'abonnés sur TikTok et 12,2 millions sur Instagram à seulement 18 ans. Charli D'Amelio, c'est 67 millions d'abonnés sur TikTok et 21,5 millions sur Instagram à seulement 16 ans. L'influenceuse est même devenue la personnalité la plus suivie sur TikTok grâce à ses vidéos de danse : elle a aussi créé un compte secret qui a atteint 1 million de followers en 24 heures.

Elle est donc beaucoup plus populaire que sa grande soeur, mais cela provoque-t-il des conflits entre elles ? Dixie D'Amelio est-elle jalouse du succès de l'ex de Chase Hudson ? La réponse est non. Charli D'Amelio et sa big sister sont toujours aussi complices malgré leur carrière différente, un peu comme Kendall et Kylie Jenner : "Charli et moi sommes deux personnes différentes. On essaie toujours de ne pas être en compétition. Je ne veux pas faire ce qu'elle fait. Je ne veux pas devenir danseuse parce que c'est son truc et j'ai mon truc", a d'ailleurs confié Dixie à Insider.

La chanson, le terrain de Dixie D'Amelio

Si Charli D'Amelio, qui a été évoquée au casting de la saison 2 d'Outer Banks, est très douée en danse, Dixie D'Amelio, elle, se démarque par ses talents de chanteuse. C'est peut-être le seul domaine que les deux soeurs n'ont pas en commun, pratique donc pour Dixie pour se démarquer. Elle a d'ailleurs sorti un premier single intitulé Be Happy, qui cartonne puisque dès la première semaine, il était déjà à 1,4 million de streams sur Spotify.