Charli d'Amelio en pleurs : elle demande aux fans d'arrêter d'harceler Chase Hudson et Nessa Barrett

Chase Hudson s'est retrouvé au coeur d'un big drama quand il a été accusé de tromper Charli d'Amelio avec Nessa Barrett. L'influenceur s'est ensuite mis pas mal de monde à dos en confirmant avoir embrassé l'ex de Josh Richards, mais quand il était célibataire, et en balançant les noms de certains TikTokeurs qui seraient ou auraient été infidèles. Charli d'Amelio n'a pas manqué de réagir aux propos de son ex de manière assez cash et en s'attaquant à Nessa Barret : "j'espère qu'elle en valait la peine."

Charli d'Amelio défend Chase Hudson et Nessa Barrett...

Après les messages de Charli d'Amelio, Nessa Barrett a révélé être harcelée par ses fans, une situation que ne souhaitait pas la star de TikTok, comme elle l'a confié dans un live Instagram : "tout ce drama qu'il y a eu ces derniers jours était complètement immature. Ca n'aurait pas du arriver sur les réseaux sociaux. Ca me brise le coeur de voir que des personnes que j'aime sont blessées. Je me sens coupable d'être à l'origine de ça. Je veux que vous sachiez que peu importe ce qui est arrivé, j'aime encore Chase du plus profond de mon coeur. Il est très important que vous ne harceliez pas les gens pour leurs erreurs parce que tout le monde fait des erreurs."

La petite soeur de Dixie d'Amelio avoue ensuite : "Chase et moi avons eu une longue conversation. On a réalisé qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Je pense que toutes les personnes impliquées dans cette histoire doivent prendre du temps pour réfléchir. Nous avons laissé la situation dégénérer (...) Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Je me suis sentie extrêmement blessée et trahie. J'ai fait ce que j'avais à faire pour me sentir mieux, mais je sais que ce n'était pas la bonne chose à faire. Ca ne se reproduire pas."

... et s'excuse

Dans la suite de sa vidéo, Charli d'Amelio s'excuse auprès de l'ex de Josh Richards et Chase Hudson : "je suis désolée de t'avoir blessée. Tu as l'air d'être une fille très gentille. Je suis désolée pour tout. Chase, je suis désolé de t'avoir blessé. Tu ne mérites pas toutes les choses horribles que les gens te disent. Tu auras toujours une place spéciale dans mon coeur."