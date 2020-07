Nessa Barrett (TikTok) confirme avoir embrassé Chase Hudson : "ça ne voulait rien dire"

Le mea culpa de Chase Hudson

Chase Hudson n'a donc pas trompé Charli d'Amelio et Nessa Barrett n'est donc pas la cause de leur rupture. Deux points enfin éclaircis et même si Lil Huddy n'a pas été infidèle, il se sent coupable envers son ex-petite amie, aka la star de TikTok : "La seule personne qui a le droit d'être en colère contre moi, c'est Charli. Je suis désolée de l'avoir blessée. Nous avons rompu et j'ai m*rdé en embrassant Nessa. Josh, je ne suis pas désolée. On n'est pas pote et on l'est encore moins depuis que t'as menti à Charli en lui disant que j'avais une MST pour ne plus qu'elle me voit."