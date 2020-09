Griffin Johnson infidèle à Dixie D'Amelio ? Il confirme leur rupture et s'excuse

Au mois de juillet, Chase Hudson (aka Lil Huddy) a balancé publiquement le noms de certains TikTokeurs, comme Griffin Johnson, Josh Richards (l'ex de Nessa Barett) ou encore Jaden, qui auraient été infidèles à leur copine. Ces révélations auraient provoqué la rupture entre Dixie D'Amelio et Griffin Johnson. La soeur de Charli D'Amelio a d'ailleurs contacté les filles avec lesquelles son ex l'aurait trompée... avant de confirmer sa séparation avec le TikTokeur.

Le mea culpa de Griffin Johnson envers Dixie D'Amelio

Durant tout ce temps, Griffin Johnson est resté assez discret sur sa séparation avec Dixie D'Amelio, mais ce 1er septembre 2020, il a pris la parole sur Twitter pour s'excuser publiquement auprès de son ex et mettre les choses au clair concernant ses infidélités : "Les gens me demandent depuis longtemps de présenter des excuses, mais je n'ai rien dit jusqu'à aujourd'hui pour limiter la presse et l'attention en dehors de la communauté TikTok. Malheureusement, ça fait plus d'un mois et si les choses se sont empirées, il est temps d'y mettre fin", confie-t-il.

L'influenceur américain poursuit : "Notre relation a été rendue publique et tout ça est devenu incontrôlable. Elle était loin d'être parfaite des deux côtés. (...) Vous pouvez me détester autant que vous le voulez, mais respectez les décisions de Dixie. (...) Je voudrais m'excuser publiquement auprès de Dixie pour le mal que je lui ai fait. Je suis humain, je ne suis pas fier de certains de mes choix. (...) Je ne demande pas le pardon, je veux juste arrêter tout ce bordel et que les gens sachent à quel point je suis désolé." Dixie D'Amelio, qui serait aujourd'hui en couple avec le TikTokeur Noah Beck, n'a pas réagi à ces excuses publiques.