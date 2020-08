Josh Richards de nouveau en couple avec Nessa Barrett ? Le TikTokeur répond

Tout comme Charli D'Amelio et Chase Hudson, Addison Rae et Bryce Hall et Griffin Johnson et Dixie D'Amelio, Josh Richards et Nessa Barrett formaient l'un des couples emblématiques TikTok. Et s'ils s'étaient laissés une seconde chance ? Leurs fans aimeraient beaucoup, mais ont-ils raison de garder espoir ? L'influenceur répond.

Nessa Barrett et Josh Richards ont officialisé leur rupture en juin 2020 : "Nous avons besoin de prendre en maturité et de grandir. Ce n'est pas le moment pour nous d'avoir une relation sérieuse. Il arrive à un moment dans une relation où vous réalisez que c'est peut-être mieux de ne pas être ensemble", ont-ils expliqué. Ils étaient ensemble depuis octobre 2019. "Tout va bien" Est ensuite arrivée la rumeur selon laquelle la TikTokeuse aurait trompé Josh Richards avec Chase Hudson, aka l'ex de Charli D'Amelio. Cela a bien évidemment créé des tensions entre les deux influenceurs. Nessa Barrett a rapidement rectifié la situation en confirmant avoir embrassé Chase Hudson après sa rupture avec Josh Richards. Où en sont les ex aujourd'hui ? Se sont-ils remis en couple comme l'espèrent leurs fans ? La réponse est non : "On n'est pas de nouveau en couple", a confié le membre de la Hype House à Entertainment Tonight avant d'ajouter : "comme je l'ai dit à Chase, je lui ai pardonné. Je n'étais pas avec elle à ce moment-là, je ne décidais pas de ce qu'elle faisait. Tout va bien." "J'ai perdu quelqu'un que j'aimais vraiment" Il y a quelques semaines, Nessa Barrett se confiait encore avec émotion sur sa rupture avec Josh Richards : "J'ai perdu quelqu'un que j'aimais vraiment. Là, tout de suite je me sens vraiment seule, incroyablement seule, mais je dois me rappeler que je vous ai. Je fais de mon mieux pour rester forte actuellement." La star de TikTok semble aujourd'hui avoir retrouvé le sourire.