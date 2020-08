Dixie D'Amelio et Griffin Johnson, la rupture à cause d'infidélités ? 💔

Dixie D'Amelio séparée de Griffin Johnson ?

L'ex de Charli D'Amelio, Chase Hudson, serait-il à l'origine de la rupture entre Griffin Johnson et Dixie D'Amelio ? Il y a un mois, le membre de la Hype House a démenti avoir trompé la star la plus suivie sur TikTok avec Nessa Baret et a balancé sur les infidélités de plusieurs TikTokeurs dont Griffin Johnson. Depuis, certains internautes pensent que Dixie D'Amelio a largué son boyfriend : ils ont d'ailleurs remarqué qu'elle l'a unfollow de Twitter et Instagram.

Le TikTokeur, lui, a changé sa photo de couverture sur Twitter : il a enlevé celle avec sa supposée ex et l'a remplacée par un cliché avec ses potes. Mais ce n'est pas tout ! Sur TikTok, une certaine Madison Galley a balancé des messages privés que lui a envoyé Griffin Johnson, sur lesquels on peut notamment lire : "Je suis célibataire au fait." Sauf que l'influenceur n'était pas vraiment un coeur à prendre à ce moment-là. Dixie D'Amelio a d'ailleurs tenu à avoir une petite explication avec Madison Galley au sujet de ces DM.