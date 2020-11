Addison Rae et Bryce Hall de nouveau en couple ? Le bisou qui sème le doute

Comme Charli d'Amelio et Chase Hudson, Nessa Barrett et Josh Richards et Dixie d'Amelio et Griffin Johnson, Addison Rae et Bryce Hall se sont séparés en 2020, mais depuis quelques temps, leurs abonnés pensent que leur histoire n'est pas réellement terminée. La TikTokeuse a pourtant confirmé leur rupture au mois de septembre : "On s'est souvent séparés et réconciliés. C'était une situation complexe. Beaucoup de choses arrivent dans nos vies. On doit se concentrer là-dessus", a-t-elle expliqué en interview avec Entertainment Tonight.

Addison Rae de nouveau en couple avec son ex Bryce Hall ?

Mais Addison Rae a quand même laissé la porte ouverte à un potentiel retour de flamme : "Qui sait ce qui peut arriver. (...) Je pense qu'il y a un beau parcours tracé pour moi et s'il implique Bryce, ça serait génial !" Aujourd'hui, les doutes autour de Bryce Hall et la pote de Dixie et Charli d'Amelio se renforcent, surtout depuis qu'ils ont été aperçus en train de s'embrasser lors d'une sortie entre amis pour Halloween. Les deux stars de TikTok avaient d'ailleurs choisi des costumes assortis : Harley Quinn et Le Joker.