Lele Pons en couple : l'influenceuse officialise avec Guaynaa

Et histoire d'officialiser à 100%, la star des réseaux américaine originaire du Venezuela a précisé en légende : "Mine" ("le mien" en français), affirmant que "c'est officiel" entre eux avec un émoji coeur rouge. Lele Pons a donc bien retrouvé l'amour !

Depuis leur clip et leur bisou, les abonnés étaient sûrs de leur idylle

Celle qui avait avoué être atteinte du syndrome de la Tourette et son petit ami ont multiplié les photos et les vidéo ensemble ces derniers mois. Depuis leur featuring sur le titre Se Te Nota, sorti en septembre 2020, les rumeurs de couple avaient commencé. Surtout que dans le clip, Lele Pons et Guaynaa se font un bisou sur la bouche. Et les rumeurs de couple ont été relancées sur la toile à Halloween 2020. Ils avaient alors choisi des costumes qui matchaient : elle en Lisa Simpson et lui en Milhouse, mais aussi elle en Buzz L'Eclair et lui en Woody de Toy Story. Eux qui n'avaient pas réagi ont donc fini par avouer être en couple.