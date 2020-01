Rihanna et A$AP Rocky en couple ? Ils sont inséparables

Avant cela, Rihanna et A$AP Rocky ont aussi pris la pose en décembre 2019 sur le tapis rouge des Fashion Awards au Royal Albert Hall de Londres. Complices, ils ont posé tour à tour côte à côte, collés l'un à l'autre et la chanteuse de Diamonds, Bitch Better Have My Money ou encore Umbrella avait sa main sur l'épaule de son supposé ex boyfriend.

Toujours en décembre 2019, celui à qui l'on doit le titre Praise The Lord donnait un concert en Suède, quelques mois après son incarcération dans ce pays. Et qui était présente dans la salle parmi les fans ? Rihanna. Ils ne se quittent donc plus depuis deux mois.