Benjamin Samat en couple avec Maddy : "On va prendre la décision d'emménager ensemble"

Après sa rupture choc avec Alix, Benjamin Samat s'est mis en couple avec Marine El Himer dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, mais leur relation n'a pas continué après le tournage. Le fraté de Paga est alors parti s'installer à Dubaï, où il s'est ensuite énormément rapproché de Maddy Burciaga, qui a elle aussi déménagé dans la ville aux Émirats arabes unis. Il aura d'ailleurs fallu attendre quelques semaines avant que Benjamin Samat officialise avec la BFF de Fidji Ruiz.

Benjamin Samat se confie sur son couple avec Maddy Burciaga

Entre Maddy Burciaga et Benji, tout a commencé à Dubaï, mais comment leur love story a-t-elle réellement démarré ? "On s'était rencontrés pour la première fois en booking il y a trois ans, mais on n'a pas parlé plus que ça, car il y avait une ex à moi", confie Benjamin Samat dans un live Instagram, relayé par Gossip Room, avant d'expliquer qu'il a repris contact avec l'ex de Vincent Queijo une fois à Dubaï : "Je lui ai envoyé un message pour qu'elle nous rejoigne pour des activités là-bas. C'est moi qui ai fait le premier pas."

Le feeling est ensuite très vite passé entre eux : "On a passé dix jours non-stop ensemble sans qu'il ne se passe quoi que ce soit (...) Après j'ai décidé de prendre les choses en main et de bouger un peu les choses. Ce n'était pas prévu que je me mette en couple quand je suis venu à Dubaï avec mon meilleur ami. Je ne connaissais presque pas Maddy (...) Ça va faire un mois qu'on est en couple. C'est tout récent, mais on dirait qu'on se connaît déjà par coeur. C'est surprenant !", avoue le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5.

"On ne veut pas précipiter les choses"

Benjamin Samat et Maddy Burciaga n'habitent pas encore ensemble, mais ce projet pourrait bien se concrétiser plus vite que prévu : "On ne veut pas précipiter les choses. Voilà, on prend le temps, la relation va forcément évoluer et je le souhaite, elle le souhaite aussi. A un moment donné, on va prendre la décision d'emménager ensemble. (...) J'ai la maison depuis peut-être une semaine. Je n'ai dormi que deux fois chez moi."