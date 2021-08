Outer Banks saison 3 : les premières infos sur la possible suite de la série

Outer Banks saison 3 : une suite centrée sur le retour de (SPOILER) ?

Ne lisez surtout pas cet article si vous n'avez pas vu la fin de la saison 2 d'Outer Banks sur Netflix et que vous ne voulez pas de spoilers.

Après une saison 1 d'Outer Banks qui a fait kiffer les abonnés Netflix, ils ont pu mater la saison 2 de la série. L'occasion de retrouver le casting, composé de Chase Stokes (John B), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Rudy Pankow (J.J.) ou encore Jonathan Daviss (Pope). Les fans ont aussi pu vérifier si leurs théories sur la suite étaient vraies ou fausses. Et le cliffhanger à la fin de la saison 2 d'Outer Banks a d'ailleurs confirmé une théorie des fans : le père de John B, Big John, est vivant. Et il est incarné par Charles Halford de Constantine. Il a peut-être survécu grâce au linceul, qui a des pouvoirs de guérison. Objet que recherche Carla Limbrey, la nouvelle méchante jouée par Elizabeth Mitchell (Lost). "Je peux vous aider", "mais vous devez aider mon fils" lui dit-il.

Alors que la saison 3 d'Outer Banks n'est pas officielle, parce qu'elle n'a pas été officiellement commandée par Netflix pour l'instant, les producteurs exécutifs Jonas Pate et Josh Pate ont déjà des idées pour la possible suite. Ils ont d'abord avoué à TVLine qu'ils n'étaient pas sûrs de montrer que le père de John B n'est pas mort : "Nous savions que nous avions cette carte. Nous ne savions pas que nous la jouerions à coup sûr, mais vers le 6ème ou 7ème épisode, lorsque nous écrivions cette année, nous avons commencé à réaliser que nous pourrions peut-être le faire".

"Nous avons commencé à être excités par ce que nous pourrions faire dans une potentielle saison 3 s'il était de retour" ont-ils indiqué, voulant ainsi mettre ce "nouveau" personnage et son retour surprise au coeur de la saison 3, s'il y en a une.

"L'aspect chasse au trésor" sera encore présent dans la saison 3, si Netflix la commande

Big John et Carla Limbrey détestent tous les deux Ward Cameron (Charles Esten). "C'est écrit là-dedans. Il y a quelques mentions au cours de la saison 2 à propos de Limbrey. Limbrey s'est alignée avec Big John dans le passé, donc c'est certainement une voie probable" a souligné Jonas Pate. Alors même s'ils n'ont pas encore de "plan directeur" détaillé pour la saison 3 si celle-ci voit le jour, on devrait voir le père de John B s'allier à la méchante contre l'autre méchant de la série.

"L'aspect chasse au trésor de la série est quelque chose que nous considérons comme important et intégral à la série. Et en le ramenant, nous avons réalisé qu'il y avait peut-être un moyen de combiner ces différents trésors qu'ils recherchent dans une mythologie plus large" a-t-il aussi expliqué. "Nous avons pensé que le retour de Big John serait un moyen de creuser un peu de cela" a-t-il ajouté.

Même si Netflix n'a pas confirmé de saison 3, les producteurs veulent encore au moins 2 saisons

En tout cas, si rien n'est officiel concernant une saison 3 d'Outer Banks, les producteurs croient en une suite. "Depuis que nous avons commencé, nous l'avons toujours considéré comme quelque chose qui ressemblait probablement à une série de 4 saisons, peut-être 5 saisons, mais certainement 4 saisons" minimum avait déclaré Jonas Pate à Entertainment Weekly en avril 2020.

"Nous avons en quelque sorte de longs arcs qui vont assez loin. J'espère juste que nous aurons l'occasion de raconter ces histoires" avait-il précisé, et "avant même que la saison 1 ne sorte, Netflix nous avait donné le feu vert pour écrire des scripts de la saison 2", ce qui signifie que la même chose aurait pu se produire pour la saison 3.