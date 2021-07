Outer Banks saison 2 : Netflix dévoile une scène inédite avec John B et Sarah Cameron

Une saison 2 avec "plus de mystère, plus d'amour, encore plus d'enjeux"

Les créateurs d'Outer Banks avaient teasé une saison 2 encore plus folle que la saison 1 : "Cette saison 2 va tester nos héros comme jamais. Nous avons fait encore plus de tout ce que les fans ont adoré dans la saison 1 : plus de mystère, plus d'amour, encore plus d'enjeux". Et c'est vrai qu'en plus de nos théories pour la suite d'Outer Banks, de nombreux fans ont aussi leurs théories pour cette sison 2. Comme JJ et Kiara qui seraient en couple ou encore un perso mort pourrait en fait être vivant.