Outer Banks saison 2 : la bande-annonce explosive avec John B et Sarah en danger

Outer Banks saison 2 : John B et Sarah Cameron doivent gérer leur couple en plus de leurs problèmes

Après avoir dévoilé une première bande-annonce pour la saison 2 d'Outer Banks, Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce en version longue. Avant de retrouver vos persos préférés dans la saison 2 qui sera dispo le 30 juillet 2021 sur Netflix, vous pouvez donc en apprendre un peu plus sur la suite. John B (Chase Stokes), Sarah Cameron (Madelyn Cline), JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) ou encore Topper (Austin North) sont présents dans les images.

Sarah Cameron rappelle à son chéri : "John B, nous sommes des fugitifs dans un pays étranger". Eh oui, John B et Sarah, en couple à l'écran comme dans la vraie vie (Chase Stokes et Madelyn Cline ont officialisé leur couple et n'hésitent pas à montrer leur amour sur les réseaux) sont aux Bahamas. Alors certes, le décor fait rêver, et leur idylle naissante rendent le tout paradisiaque. Mais les tourtereaux sont en fuite, et le héros est accusé à tort de meurtre. Donc pour les vacances romantiques, on repassera.

Les Pogues, John B et Sarah en danger ?

De leur côté, les Pogues pleurent et sont en deuil, pensant que John B et Sarah Cameron sont morts dans la tempête. Mais ils découvrent que John B et Sarah Cameron sont en vie et les retrouvent dans la bande-annonce. Sauf que l'amour et l'amitié ne suffisent, ils sont rattrapés par de graves problèmes. Explosions, armes à feu, kidnapping, chasse au trésor... La saison 2 d'Outer Banks promet de mettre les nerfs des personnages à rude épreuve. Et ils vont frôler le danger plus d'une fois ! On vous propose d'ailleurs de checker les théories de PRBK sur la saison 2.

Et les ados vont non seulement devoir faire face à Ward (Charles Esten) mais aussi à Limbrey (Elizabeth Mitchell), un nouveau perso qui prévient que "John B n'est pas le seul que Ward a doublé".