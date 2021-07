Chase Stokes (Outer Banks) sans argent et sans logement avant la série : ses révélations touchantes

Heureusement, l'équipe d'Outer Banks l'a rappelé pour le rôle de John B : "J'ai redit à mon agent que je ne voulais pas faire les Goonies et là, elle m'a dit que ce n'était pas les Goonies. Je lui ai répondu : 'J'apprécie que vous mentiez pour Netflix.' Mon agent m'a alors envoyé le premier script pour lui donner mon avis. Je l'ai lu, et je me suis dit : 'J'ai fait une énorme erreur. Ce n'est pas Les Goonies. Et cela faisait un mois et demi que j'étais convaincu que c'était Les Goonies. J'ai donc lu le scénario, mais je devais me dépêcher de donner une réponse sinon j'allais perdre le job (...) C'est comme ça que j'ai commencé le voyage. J'avais deux paires de sous-vêtements, trois T-shirts et une paire de shorts", raconte Chase Stokes, en couple avec Madelyn Cline sa partenaire dans la série. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir !