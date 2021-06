Jennifer Lopez et Ben Affleck de nouveau en couple ? Le bisou qui confirme la rumeur !

Comme Brad Pitt et Angelina Jolie, Channing Tatum et Jenna Dewan ou encore Chris Pratt et Anna Faris, Ben Affleck et Jennifer Lopez ont formé l'un des couples stars entre 2002 et 2004. Après leur séparation, la chanteuse et actrice s'est mariée à Marc Anthony, avec qui elle a eu deux enfants, des jumeaux. Un mariage qui s'est terminé par un divorce en 2014. J-Lo a ensuite rencontré Alex Rodriguez. Ils se sont fiancés en 2019, mais ils ne sont jamais allés jusque devant l'autel puisqu'ils sont désormais séparés.

Jennifer Lopez et Ben Affleck, le retour !

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont une première fois démenti leur rupture et les rumeurs d'infidélité sauf que quelques mois plus tard, la fin de leur histoire était bien réelle. Depuis, l'interprète de Ain't Your Mama semble renouer avec son ancien amant Ben Affleck 17 ans après leur première séparation. Vaut mieux tard que jamais non ? L'acteur, marié à Jennifer Garner de 2005 à 2018, et Jennifer Lopez ont été aperçus à plusieurs reprises ensemble lors de sorties, mais cette fois-ci, les paparazzi les ont photographiés en train de... s'embrasser.

Ben Affleck et J-Lo ont été grillés en plein bisou en public lors d'une sortie au restaurant, comme on peut le voir ICI, avec les jumeaux Maximilian et Emme de Jennifer Lopez, dans la ville de Malibu. Il y a désormais peu de doute sur leur retour de flamme. Le célèbre couple des années 2000 est donc bel et bien réuni !

Anthony Rodriguez "choqué" ?

En tout cas, les retrouvailles entre Jennifer Lopez et Ben Affleck sont validées par la mère de l'actrice, Guadalupe : "Dans le passé, la mère de Jennifer Lopez et Ben Affleck étaient très proches. Guadalupe aimait Ben. Elle était triste de voir que les choses ne pouvaient pas s'arranger entre eux il y a des années", explique une source à People.

Anthony Rodriguez, lui, espérait apparemment se réconcilier avec Jennifer Lopez : "A-Rod est choqué que J.Lo soit déjà passée à autre chose. Il pensait vraiment qu'ils pourraient arranger leur relation et se rabibocher. Il a contacté J.Lo pour la revoir mais elle a été sèche avec lui. Elle n'a pas envie de redémarrer quoi que ce soit avec A-Rod, c'est terminé", rapporte Us Magazine.