Jennifer Lopez célibataire ? La chanteuse aurait rompu ses fiançailles Alex Rodriguez

Faut-il encore croire en l'amour ? On serait malheureusement tenté de vous répondre "non". Quelques mois après l'annonce du divorce de Simon Baker (Mentalist) avec sa femme Rebecca Rigg après 29 ans de relation, ce serait au tour de Jennifer Lopez de vivre une déception amoureuse.

Jennifer Lopez de nouveau célibataire ?

Selon le magazine Page Six, la chanteuse aurait en effet rompu ses fiançailles avec Alex Rodriguez, avec qui elle vivait une histoire depuis 2017. Une surprise ? A priori, pas tant que ça. D'après les récentes rumeurs, le couple ne se serait en réalité jamais réellement remis des différents scandales.

Souvenez-vous, en 2019 Alex Rodriguez était accusé de tromper l'interprète de In the morning avec Jessica Canseco, tandis qu'en 2020, c'était une supposée liaison avec une certaine Madison LeCroy, une célèbre candidate de télé-réalité (vue notamment dans Southern Charm), qui avait fait la une des journaux people.

Jennifer Lopez sème le doute

A l'heure actuelle, Jennifer Lopez n'a pas officiellement réagi à la rumeur. Néanmoins, la star a partagé sur Instagram une compilation vidéo d'elle en train de rigoler, "Trouver une bonne raison de rire aujourd'hui", et une photo de sa fille en larmes aux côtés de Marc Anthony, son ex-mari, avec pour légende, "Quand ils sont tristes mais que maman et papa sont là. Je t'aime et je suis fière de toi".

Difficile de faire plus énigmatique.