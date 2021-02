Simon Baker (Mentalist) annonce son divorce avec sa femme Rebecca Rigg !

Simon Baker et Rebecca Rigg divorcent !

Que se passe-t-il sur la planète people en ce début 2021 ? Après Elliot Page et sa femme Emma Portner, un autre couple de stars divorcent : Simon Baker et Rebecca Rigg. L'acteur de Mentalist et son épouse se sont rencontrés au début des années 90 sur le tournage de la série australienne E Street avant de se marier en 1998... et de rompre en 2021.

Simon Baker et Rebecca Rigg sont en réalité séparés depuis le mois d'avril 2020 : "Nous restons bons amis et nos trois enfants resteront toujours la chose la plus importante de nos vies", ont-ils annoncé dans un communiqué de presse publié par People. Si vous ne le saviez pas encore, l'actrice australienne et l'ex-interprète de Patrick Jane sont les heureux parents de Stella (28 ans), Claude (23 ans) et Harry (20 ans).

Une rupture évitée de justesse

L'actrice australienne, Rebecca Rigg, et Simon Baker ne se sont pas attardés sur les raisons de leur divorce après 29 ans de mariage. Mais pour la petite anecdote, leur union avait déjà bien failli se terminer après seulement un an d'union, comme l'a révélé la star de The Mentalist en 2013 à TV Magazine : "Nous avons failli nous séparer, c'est vrai. Si nous n'avions pas décidé de quitter l'Australie pour les États-Unis, peut-être que cela se serait produit."