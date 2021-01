Elliot Page et sa femme Emma Portner annoncent leur divorce 💔

"Mon pronom est il et mon nom est Elliot", a annoncé la star de Juno et Umbrella Academy en décembre 2020. Le coming out transgenre d'Elliot Page a provoqué de nombreuses réactions avant de laisser place à une belle déclaration de la part d'Emma Portner, sa femme depuis janvier 2018 : "Je suis tellement fière de @elliotpage. Les personnes trans, queer et non binaires sont un cadeau pour ce monde (...) L'existence d'Elliot est un cadeau en soi." Un message plein d'amour donc. Pourtant, saviez-vous qu'Emma Portner l'avait écrit alors qu'elle était séparée d'Elliot ?

"Nous avons pris la décision de divorcer"

Attendez, on a loupé un épisode ? Non, rassurez-vous, vous n'avez rien manqué. L'acteur d'Umbrella Academy et son épouse se sont quittés l'été dernier, mais ont décidé de garder leur rupture secrète jusqu'à aujourd'hui. Pour preuve, Elliot Page et Emma Portner ont annoncé publiquement leur divorce dans un communiqué adressé à CCN : "Après mûre réflexion et un examen soigneux, nous avons pris la décision de divorcer, après notre séparation remontant à l'été dernier. Nous éprouvons le plus profond respect l'un pour l'autre et restons amis proches", a confié l'ex-couple.

C'est donc une belle histoire qui se termine. Une belle histoire qui aura démarré en 2017 avant de devenir encore plus sérieuse en janvier 2018 avec un mariage... et de prendre fin trois ans plus tard. L'étape des 3 ans a donc été fatale pour Elliot Page et Emma Portner.