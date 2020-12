Ellen Page fait son coming-out transgenre : "Mon nom est Elliot"

Ellen Page devient Elliot Page !

En 2014, Ellen Page a révélé publiquement son homosexualité. Quatre ans après, elle a épousé la danseuse et chorégraphe, Emma Portner, et deux ans après son mariage, elle a décidé de faire son coming-out transgenre et non-binaire dans un long texte où elle explique notamment que désormais, on doit l'appeler Elliot Page. C'est dans un long texte sur Twitter que la star d'Umbrella Academy a révélé sa transidentité : "Salut les amis, je veux partager avec vous le fait que je suis trans et que mon pronom est il et mon nom est Elliot."

Elliot Page a ensuite écrit : "Je me sens chanceux de vous écrire ceci. D'être là. D'être arrivé à ce moment dans ma vie. Je ressens une importante gratitude envers les gens incroyables qui m'ont soutenu durant ce voyage. J'ai été infiniment inspiré par tellement de gens issus de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail incessant pour faire de ce monde un endroit plus bienveillant et inclusif. J'offrirais toute l'aide que je peux et je continuerais de me battre pour une société plus égale et plus aimante."